В Испании создан первый в мире лифт на солнечной энергии

12.09.2019 16:30

Компания Fain Ascensores из Испании разработала и изготовила экологичный лифт ION Green Solar. Он не только работает на солнечной энергии, но и позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу, сообщает Recycle.

По данным разработчиков, это первый в мире лифт, который функционирует на солнечной энергии. Он также подключен к общей электросети, но использует ее лишь, когда солнечные батареи не производят достаточно электроэнергии.

Чтобы сделать лифт экологичным, разработчики снизили вес кабины на 30% за счет использования высокопрочной стали, добавили новый привод и систему рекуперации энергии KERS.

Как подсчитали разработчики, лифт потребляет всего 400 Вт, примерно столько же потребляется при пользовании феном. Это позволяет экономить до 96 процентов электроэнергии и на 86 процентов уменьшить выбросы CO2.