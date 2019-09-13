Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию (ВИДЕО)

13.09.2019 13:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию (ВИДЕО)

Десять наград за самые странные научные достижения были вручены в четверг на ежегодной церемонии в Гарвардском университете в США, сообщает Обозреватель.
Каждый из победителей традиционно получил 10 трлн долларов, правда, зимбабвийских (около 40 центов США).

  • В номинации "Физика" премия досталась исследованию о том, почему и как вомбаты испражняются кубиками.
  • В номинация "Экономика" победу одержали нидерландские ученые, которые выяснили, какие деньги самые грязные в мире (оказалось, в Румынии).
  • Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, которая меняет детям подгузники.
  • В номинации "Медицина" победил Сильвано Галлус, доказавший, что употребление пиццы помогает избежать болезней и смерти, но только если она произведена и съедена в Италии.
  • Премию в области медицинского образования получили трое ученых, которые выяснили, что методика дрессировки животных с помощью поощрительных звуков хорошо подходит для тренировки хирургов.
  • Награду по анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа. Они исследовали "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей". Выяснилось, что левое яичко обычно теплее, чем правое — но только если на мужчине есть одежда.
  • В номинации "Химия" победили японские ученые, которые подсчитали, сколько слюны в день выделяет пятилетний ребенок.
  • Премия в номинации "Психология" досталась немцу Фритцу Страку, который "сначала открыл, что, если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем доказал, что это не так".
  • В области биологии отметили работу группы международных исследователей, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.
  • И, наконец, премия мира досталась ученым из Британии и Сингапура, которые пытались измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.



Теги: Гарвард, Шнобелевская премия, церемония
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх