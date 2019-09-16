Google выпустила "умный" рюкзак

16.09.2019 11:55

Google совместно с Yves Saint Laurent выпустили "умный" рюкзак с Google Assistant, сообщает Телеграф.

Рюкзак не отличается броским дизайном: он строгого черного цвета, без лишних деталей, но из качественных материалов.

"Мозг" рюкзака — платформа Jacquard, которая обеспечивает синхронизацию со смартфоном и другие "умные" функции. Точнее, ее обновленная версия: теперь платформа уменьшилась в размерах и напоминает SD-карту. Передача данных происходит через разъем microUSB.

Jacquard установлен в левую лямку рюкзака. В результате можно вызывать Google Assistant и "My Day", чтобы узнать погоду, новости и запланированные события.

Кроме того, есть жестовое управление. Jacquard распознает четыре жеста: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Их можно настраивать через приложение Project Jacquard (которое, кстати, тоже обновилось).

Обойдется такой рюкзак недешево — $995.