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Утвержден новый стандарт Wi-Fi
Объединение производителей компьютерной техники Wi-Fi Alliance официально запустило Wi-Fi 6 и со вчерашнего дня начало сертифицировать устройства различных производителей, сообщает Новое время.
Новый стандарт беспроводной передачи информации означает не только более высокую скорость подключения, но и большее количество устройств, которые могут подключиться к Wi-Fi-точке одновременно.
Теоретическая максимальная скорость Wi-Fi 6 выросла до 9,6 Гбит/сек (около 1,2 Гб/сек). Это на 6,1 Гбит/сек больше, чем «потолок» Wi-Fi 5.
Пока новый стандарт связи поддерживают только смартфоны iPhone 11 и 11 Pro, а следующим должен стать Samsung Galaxy Note 10.
Ожидается, что Wi-Fi 6 решит проблему перегруженности беспроводных сетей и позволит сделать их более защищенными от сторонних атак.
Теги: Wi-Fi, стандарт, скорость
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