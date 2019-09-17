В Viber появилась функция создания собственных стикеров

17.09.2019 10:00

В мессенджере Viber появилась новая функция Create a Sticker (Создать стикер), сообщает GaGadget.

Теперь пользователи смогут создавать коллекции собственных стикеров с со своими портретами, фото друзей, надписями и рисунками. Полученными стикерами можно делиться, отметив их как «личные» или «общие».

Для создания стикера:

откройте редактор на вкладке «Магазин стикеров»

войдите в меню стикеров в чате

либо сделайте снимок через приложение

После этого можно отредактировать стикер: изменить фон, добавить надписи, эмодзи или другие рисунки.

Одна коллекция включает до 24 стикеров.

Новая функция доступна в обновленной мобильной версии, но пока только для Android-устройств. В версиях для iOS и ПК она появится позже.