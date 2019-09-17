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В Viber появилась функция создания собственных стикеров

17.09.2019 10:00
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В Viber появилась функция создания собственных стикеров

В мессенджере Viber появилась новая функция Create a Sticker (Создать стикер), сообщает GaGadget.
Теперь пользователи смогут создавать коллекции собственных стикеров с со своими портретами, фото друзей, надписями и рисунками. Полученными стикерами можно делиться, отметив их как «личные» или «общие».
Для создания стикера:

  • откройте редактор на вкладке «Магазин стикеров»
  • войдите в меню стикеров в чате
  • либо сделайте снимок через приложение

После этого можно отредактировать стикер: изменить фон, добавить надписи, эмодзи или другие рисунки.
Одна коллекция включает до 24 стикеров.
Новая функция доступна в обновленной мобильной версии, но пока только для Android-устройств. В версиях для iOS и ПК она появится позже.



Теги: возможности, Viber, стикер
 
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