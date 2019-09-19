В Италии создали "туристическую" электрогитару

19.09.2019 11:00

Итальянский стартап Nanto Guitars разработал складную электрогитару Freccia, которую можно брать с собой во все путешествия, сообщает IGate.

Freccia представляет собой полноценную электрогитару, которая разбирается на три части - деку и составной гриф из двух частей.

Колки (механизмы регулирования натяжения струн) находятся не на конце грифа, как мы все привыкли, а на деке, за звукоснимателями. Это позволяет дополнительно уменьшить габариты инструмента.

Все это делает гитару невероятно компактной. В разобранном виде ее габариты составляют 34 х 23,5 х 4,5 см. Таким образом, полноформатная гитара на 21 лад помещается в кармане сумки для ноутбука.