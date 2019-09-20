Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны

20.09.2019 09:30

В четверг, 19 сентября, китайская компания Huawei на презентации в Мюнхене представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30, которые будут работать без сервисов Google, сообщает РБК-Украина.

Несмотря на то, что устройства работают на операционной системе Android (которая принадлежит Google - ред.), они не будут иметь доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, YouTube, Google maps и т.д. Причиной этого является конфликт компании с властями США. Тем не менее программы можно будет загружать из альтернативного магазина AppGallery.