Skoda запустила в производство свой первый гибрид

20.09.2019 14:00

Skoda начала серийное производство нового седана Skoda Superb iV, чей официальный дебют состоялся на автосалоне во Франкфурте. Это первый гибридный автомобиль в модельной линейке чешского автопроизводителя, сообщает autonews.ua.

Skoda Superb iV выпускают в чешском городе Квасины. В модернизацию этого завода инвестировали 12 млн. евро. Там продолжится выпуск стандартного Superb с двигателем внутреннего сгорания. Каждый день в Квасинах делают по 400 автомобилей. Из них 60 автомобилей – с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Гибридная силовая установка Superb iV состоит из 1,4 л бензинового двигателя с турбонаддувом и электромотора. Общая её мощность достигает 215 л.с. и 400 Нм крутящего момента. На одной электротяге автомобиль проезжает около 56 км.