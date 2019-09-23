Украинские пчеловоды разработали "умный улей"

23.09.2019 11:00

В Николаевской области пчеловоды фирмы "Медовая фабрика" разработали "умный улей". Благодаря этому устройству пчеловоды могут не только наблюдать за пчелами, но и управлять процессом сбора меда, сообщает Gazeta.ua.

"Умный улей" передает владельцу данные о температуре воздуха, солнечной активности и весе улья. Все измерения отражаются в смартфоне или компьютере пасечника в режиме онлайн. Датчик считает пчел, контролирует температуру внутри, чистоту воздуха и количество меда. Человек видит производительность каждого улья.

"Умный улей" позволяет меньше беспокоить пчел и получать больше меда.