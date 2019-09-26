Компания Redmi презентовала новый бюджетный смартфон

26.09.2019 11:30

Компания Redmi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Телефон оснащен процессором Snapdragon 439. Объем оперативной памяти составляет 2ГБ или 3 ГБ в зависимости от модификации, при этом флэш-память составляет 32 ГБ. Устройство имеет отдельный слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 512 ГБ.

Основная камера - 12 Мп теперь имеет датчик Sony IMX363. Разрешение фронтальной - 8 Мп. Аппарат получил порт USB-C и поддерживает 18-ваттную зарядку. Смартфон имеет водоотталкивающее покрытие P2i.

Емкость аккумулятора - 5000 мА/ч, размеры и масса смартфона - 156,5х75,4х9,4 мм и 188 грамм. Для сравнения: размеры и масса предшественника Redmi 7A - 146,30х70,41х9,55 мм и 150 грамм.

В Индии продажи Redmi 8A стартуют 30 сентября по цене $91 или $98 в зависимости от версии. Смартфон будет представлен в трех цветах - черном, синем и красном.