В Северной Корее представили "инновационный" смартфон

27.09.2019 11:30

В КНДР представили смартфон местного производства под названием Голубое небо, сообщает Корреспондент.net.

Гаджет презентовали на 15 международной осенней выставке товаров в Пхеньяне. Он будет доступен только на внутреннем рынке, а во время его покупки продавец будет записывать паспортные данные покупателя.

Сообщается, что новинка начала производиться всего неделю назад и технически превосходит все модели производства КНДР.

Смартфон получил шестидюймовый сенсорный экран разрешением 1080Х2160 пикселей, четыре камеры, одна из которых на 16 мегапикселей. Объем оперативной памяти телефона - 64 гигабайта.

Также Голубое небо оснащен функциями распознавание лица, разблокировки по отпечатку пальца и управление жестами. Цена новинки составляет $290, что достаточно дорого даже для обеспеченных жителей Пхеньяна.