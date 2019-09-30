Немецкие эксперты назвали негативные последствия перехода на электромобили

30.09.2019 10:30

В результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели в Германии до 2030 года может быть потеряно около 125 тысяч рабочих мест. Об этом гоаорится в отчете института Center Automotive Research (CAR), передает ТСН.

Большинство рабочих мест, которые будут сокращены, связаны с производством. В отчете указывается, что некоторые федеральные земли, где расположены крупные автомобильные заводы уже готовятся к предстоящим изменениям.

Причина сокращения рабочих мест заключается в том, что хотя для электромобилей нужны дорогие аккумуляторы, много других составных частей "обычных" автомобилей - таких как детали коробок передач и компоненты двигателей внутреннего сгорания, - будут больше не нужны.

С учетом этого в Министерстве финансов ФРГ уже работают над планами по поддержке промышленной реструктуризации.