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Vodafone запускает сверхдешевый тариф

01.10.2019 13:45
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Vodafone запускает сверхдешевый тариф

Один из крупнейших операторов мобильной связи Vodafone запускает новый тариф Smart XS всего за 30 гривен в месяц, сообщает Today.ua.
В тарифный план входят безлимитные звонки в сети Vodafone и 100 минут на звонки другим операторам на один месяц пользования. Приобретя Vodafone Smart XS, абоненты получат также 1 Гб скоростного 3G, 4G интернета и 50 сообщений за 1,50 грн в день.
Среди других условий тарифа: 10 минут на звонок за границу будут стоить 5 гривен, а одно сообщение — 1 гривна.
Кроме того, Vodafone дает абонентам возможность заказать пакет услуг досрочно или воспользоваться дневной тарификацией, которая составляет:

  • 1 грн. за 1 смс;
  • 1 грн. за 1 минуту разговора на другие операторы;
  • 3 грн. на минуту для заграничного звонка.


Теги: стоимость, тариф, Vodafone
 
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