Vodafone запускает сверхдешевый тариф

01.10.2019 13:45

Один из крупнейших операторов мобильной связи Vodafone запускает новый тариф Smart XS всего за 30 гривен в месяц, сообщает Today.ua.

В тарифный план входят безлимитные звонки в сети Vodafone и 100 минут на звонки другим операторам на один месяц пользования. Приобретя Vodafone Smart XS, абоненты получат также 1 Гб скоростного 3G, 4G интернета и 50 сообщений за 1,50 грн в день.

Среди других условий тарифа: 10 минут на звонок за границу будут стоить 5 гривен, а одно сообщение — 1 гривна.

Кроме того, Vodafone дает абонентам возможность заказать пакет услуг досрочно или воспользоваться дневной тарификацией, которая составляет: