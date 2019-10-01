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Volkswagen начал продажи бюджетного электрокроссовера

01.10.2019 12:00
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Volkswagen начал продажи бюджетного электрокроссовера

Совместное предприятие Volkswagen и JAC запустило в продажу электрокросовер SOL E20X, который позиционируется как бюджетный. Паркетник будет продаваться по цене примерно $18 тыс, сообщает ICTV.
SOL E20X приводят в движение мотор мощностью 92 кВт и батарея на 49,5 кВт-час. Тесты установили, что авто может проехать на одном заряде около 400 км. При этом зарядить до 80% его можно за 50 мин.
SOL E20X получил 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Приборная панель машины полностью цифровая. Кроме того, в электрокаре установлены системы входа без ключа, парковочного ассистента и предупреждения о слепых зонах.



Теги: продажа, Volkswagen, электромобиль
 
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