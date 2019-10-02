Кабмин Украины запустил тестирование системы электронного документооборота iDoc

02.10.2019 10:00

Правительство Украины одобрило внедрение в экспериментальном режиме электронного документооборота iDoc, который будет работать до 31 декабря 2020 года с участием местных органов власти. Об этом говорится в документе правительства на сайте Кабмина, сообщает Телеграф.

Электронный документооборот будет доступен для всех местных органов исполнительной власти в тестовом режиме по согласию руководителя госслужбы.

Система Idoc позволяет без участия разработчиков программного обеспечения создавать формы и шаблоны документов, создавать логику бизнес-процессов, реализовывает работу с е-подписями, архивацию данных и другое.