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Microsoft представила конкурента AirPods
03.10.2019 12:16
Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке представила свои первые беспроводные наушники Surface Earbuds, чтобы конкурировать с AirPods от Apple, сообщает hi-Tech.ua.
Новый аксессуар обеспечивает до 24 часов автономной работы. Главной изюминкой наушников является дизайн и поддержка жестов для управления приложениями из пакета Microsoft Office. В Powerpoint, например, Microsoft Surface Earbuds смогут переключать слайды. Ещё наушники поддерживают перевод речи в реальном времени с 60 языков.
Microsoft Surface Earbuds будут стоить $249 и поступят в продажу уже в этом году.
Теги: Microsoft, презентация, наушники
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