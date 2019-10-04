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В Харькове запустили сайт онлайн-трекинга городского электротранспорта
Проект «Зупинка» начал работать в тестовом режиме в Харькове - теперь проследить за движением общественного транспорта можно онлайн, информирует Харьковский городской совет.
Как сообщил проектный менеджер КУ «Офис реформ Харькова» Игорь Дуняков, во всем подвижном составе уже давно были установлены GPS-датчики, чтобы следить за перемещением транспорта и управлять им. Раньше эти данные в рабочих целях использовало КП «Горэлектротранссервис». Теперь их разместили на Веб-портале открытых данных, чтобы разработчики могли к ним подключиться и создавать свои продукты.
«Офис реформ» использовал эти данные и реализовал проект под названием «Зупинка». Сейчас, перейдя по ссылке https://smartarea.info/, можно выбрать свой маршрут и увидеть, где находится трамвай или троллейбус, через какое время прибудет на остановку. «На карту нанесли остановки, данные: когда прибывает транспорт, какое количество подвижного состава на маршруте», - рассказал Игорь Дуняков.
Теги: Харьков, трамвай, сайт, GPS, троллейбус
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