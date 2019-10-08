Все рубрики раздела
- FAW привез в Украину бюджетный седан с "автоматом"13:30
- NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)09:45
- Ученые назвали самые безопасные страны на случай "конца света"12:00
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Suzuki выпустила для Индии кроссовер за $500014:15
- В Харькове запустили сайт онлайн-трекинга городского электротранспорта09:45
- В Чили с неба упали пылающие объекты08:25
- Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку20:53
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Microsoft представила конкурента AirPods12:16
FAW привез в Украину бюджетный седан с "автоматом"
В Украину прибыл FAW B30 – компактная четырехдверка, основной аргумент которой – хорошие ТТХ за умеренные деньги, сообщает АвтоЦентр.
Габариты FAW B30 составляют 4625 х 1790 х 1500 мм, колесная база – 2630 мм, а объем багажника – 480 л.
Что же касается автомата, то FAW B30 оснащен 6-ступенчатой АКПП от японского производителя AISIN. Трансмиссия состыковывается с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. Подвеска у FAW B30 – независимая со стойками McPherson спереди и торсионная балка сзади.
В комплектацию включены: ABS, EBD, TCS, ESP, 2 подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, центральный замок, иммобилайзер и светодиодные фары.
Группа компаний АИС, которая, собственно, и является импортером данного авто, просит за FAW B30 289 000 грн (или же без малого 11 500 долларов по текущему курсу). Машина доступна в одной комплектации и уже есть в наличии.
Теги: Украина, продажи, седан, FAW
- Продажи на украинском авторынке упали на 17%
- Билеты на Евро-2012: миссия невыполнима?
- В Украине начнут продавать ЗАЗ Lanos с автоматической КПП
- Самое дешевое авто Украины может "приказать долго жить"
- Украинский авторынок: борьба за выживание
- Украина вырвалась на четвертое место в мире по объемам продаж оружия
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывели из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- В Мариуполе "Щастливі тварини" потребовали 1366 грн за возврат собаки хозяйке11:11
- Кураторы РФ приказали боевикам атаковать ВСУ в районе отвода войск, разжигая бои по всему Донбассу10:31
- Противник 27 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе09:28
- Остаются только могилы: в сети наглядно показали, что ждет боевиков ДНР09:11
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- СБУ вывели из ОРЛО экс-члена НВФ «ЛНР», предоставившего важные факты против РФ14:38
- "Оцените красоту игры", - Березовец раскрыл суть плана "Б" команды Зеленского по Донбассу14:19
- МИД РФ обвинил власти Украины в «насильственной украинизации»14:02
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- FAW привез в Украину бюджетный седан с "автоматом"13:30
- Россия должна ответить: Сенцов предоставил ООН важные сведения о своем заключении13:22
- В Сети озвучили огромные потери боевиков за неделю - в "Л/ДНР" переполнены морги13:01
- В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции12:37
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период