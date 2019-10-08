FAW привез в Украину бюджетный седан с "автоматом"

08.10.2019 13:30

В Украину прибыл FAW B30 – компактная четырехдверка, основной аргумент которой – хорошие ТТХ за умеренные деньги, сообщает АвтоЦентр.

Габариты FAW B30 составляют 4625 х 1790 х 1500 мм, колесная база – 2630 мм, а объем багажника – 480 л.

Что же касается автомата, то FAW B30 оснащен 6-ступенчатой АКПП от японского производителя AISIN. Трансмиссия состыковывается с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. Подвеска у FAW B30 – независимая со стойками McPherson спереди и торсионная балка сзади.

В комплектацию включены: ABS, EBD, TCS, ESP, 2 подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, центральный замок, иммобилайзер и светодиодные фары.

Группа компаний АИС, которая, собственно, и является импортером данного авто, просит за FAW B30 289 000 грн (или же без малого 11 500 долларов по текущему курсу). Машина доступна в одной комплектации и уже есть в наличии.