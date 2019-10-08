NASA опубликовало 3D-карту Луны (ВИДЕО)

08.10.2019 09:45

Космическое агентство NASA обнародовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, сообщает ICTV.

Чтобы сделать 3D-карту, были использованы данные, полученные с межпланетной автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Этот аппарат уже более 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки спутника Земли.

На борту LRO установлена камера, которая сохраняет почти всю видимую область Луны.

Данные о топологии Луны были получены с помощью лазерного высотомера.