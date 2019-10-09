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В Руанде выпустили первый "африканский" смартфон
09.10.2019 10:30
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки, сообщает Корреспондент.net.
Начался серийный выпуск двух моделей новинки - Mara X и Mara Z. Они используют операционную систему Android и в розничной продаже обойдутся покупателю в 175750 и 120250 руандийских франков ($190 и $130) соответственно.
Как считают руандийские разработчики, их новинка будет способна конкурировать с аналогичной продукцией Samsung. По мнению генерального директора Mara Group Ашиша Таккара, целевая группа из состоятельных руандийцев будет готова покупать его продукцию, не отличающуюся особой дешевизной, из-за ее высокого качества.
Теги: Руанда, Африка, смартфон
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