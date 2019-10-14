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Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $2
14.10.2019 15:30
Умельцы из Китая придумали, как можно сделать из старого iPhone новый iPhone 11 Pro, сообщает NewOne.
Для этого необходим любой iPhone модели 2018 года: iPhone X, iPhone XR, iPhone XS.
А способ заключается в обыкновенной наклейке на камеру, иммитирующей тройную линзу iPhone 11 Pro.
Подделка клеится на корпус. Она имеет прозрачные отверстия для существующей камеры, а также создает иллюзию дополнительной.
В магазинах, где уже продают такие накладки, рекомендуют приобрести еще и чехол, чтобы скрыть логотип Apple. Ведь в iPhone 11 он расположен по центру, а в предыдущих моделях - ближе к верху.
Теги: Китай, iPhone, подделка
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