Китайские умельцы "превратили" iPhone X в iPhone 11 Pro за $2

14.10.2019 15:30

Умельцы из Китая придумали, как можно сделать из старого iPhone новый iPhone 11 Pro, сообщает NewOne.

Для этого необходим любой iPhone модели 2018 года: iPhone X, iPhone XR, iPhone XS.

А способ заключается в обыкновенной наклейке на камеру, иммитирующей тройную линзу iPhone 11 Pro.

Подделка клеится на корпус. Она имеет прозрачные отверстия для существующей камеры, а также создает иллюзию дополнительной.

В магазинах, где уже продают такие накладки, рекомендуют приобрести еще и чехол, чтобы скрыть логотип Apple. Ведь в iPhone 11 он расположен по центру, а в предыдущих моделях - ближе к верху.