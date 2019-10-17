Ватикан выпустил четки с «умным» крестом

17.10.2019 10:30

Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray, которые активируются, если перекреститься. С помощью гаджета в Ватикане рассчитывают привлечь как можно больше молодежи к католической вере, сообщает InfoResist.

Электронные четки изготовлены из черных агатовых и гематитовых бусин, а также «умного» креста, в который встроен чип. Устройство, которое можно носить как браслет, через Bluetooth синхронизируется с мобильным приложением, доступным для iOS и Android. Приложение содержит персонализированный религиозный контент, тексты и аудиозаписи католических молитв для обучения. Также устройство следит за физической активностью владельца.

Стоимость «умных четок», которые уже поступили в продажу, составляет 99 евро.