Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Ватикан выпустил четки с «умным» крестом

17.10.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ватикан выпустил четки с «умным» крестом

Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray, которые активируются, если перекреститься. С помощью гаджета в Ватикане рассчитывают привлечь как можно больше молодежи к католической вере, сообщает InfoResist.
Электронные четки изготовлены из черных агатовых и гематитовых бусин, а также «умного» креста, в который встроен чип. Устройство, которое можно носить как браслет, через Bluetooth синхронизируется с мобильным приложением, доступным для iOS и Android. Приложение содержит персонализированный религиозный контент, тексты и аудиозаписи католических молитв для обучения. Также устройство следит за физической активностью владельца.
Стоимость «умных четок», которые уже поступили в продажу, составляет 99 евро.



Теги: Ватикан, смартфон, крест
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх