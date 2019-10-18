Toyota представила ультракомпактный электрокар

18.10.2019 14:10

Компания Toyota представила двухместный электрический сити-кар Ultra Compact BEV, который уже готов к массовому производству, сообщает Znaj.ua.

Это автомобиль ориентирован на тех, кто нуждается в ежедневных непродолжительных поездках – в первую очередь, студентов, пенсионеров и начинающих водителей.

Электрокар обладает длиной всего 2,5 метра, способен ускоряться до 60 км/ч и преодолевать на одном заряде до 100 км. Этого более чем достаточно для поездок в пределах города, так что новинка станет идеальным для жителей крупных мегаполисов.