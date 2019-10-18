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Xiaomi начала выпуск мониторов

18.10.2019 12:00
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Xiaomi начала выпуск мониторов

Компания Xiaomi официально представила в Китае свои первые игровые мониторы — один с массивным 34-дюймовым изогнутым дисплеем, а второй с 23,8-дюймовым экраном, сообщает iLenta.com.
34-дюймовый Mi Surface Display имеет изогнутый экран с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440x1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц, кривизной 1500R и цветовой гаммой 121% sRGB.
Более традиционный 23,8-дюймовый Mi Display имеет FullHD разрешение и поддерживает широкоугольный просмотр под углом 178 градусов.
Mi Surface Display от Xiaomi стоит 2499 юаней, что примерно равно 352 долларам. Для тех, кто оформит предзаказ, стоимость составит 1999 юаней (~ $282). Стоимость Mi Display составляет 699 юаней (~ $98).
Оба монитора поступят в продажу с 21 октября.



Теги: производство, монитор, Xiaomi
 
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