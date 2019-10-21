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Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке
Существует несколько распространенных ситуаций, когда подключение смартфона к зарядному устройству связано с большим риском. Во всех перечисленных ниже случаях предполагается, что смартфон находится включенным до и во время зарядки.
В автомобиле
Это касается того момента, когда водитель заводит автомобиль, а смартфон в это время подключен к прикуривателю. При включении зажигания в прикуривателе может наблюдаться довольно серьезный электрический дисбаланс, который может негативно сказаться на работе смартфона. В дальнейшем это проявится в виде возникновения программных сбоев и других повреждений.
Вздутие аккумулятора
Наверное, мало кому придет в голову продолжать использовать телефон, аккумулятор которого, очевидно, пришел в негодность. Как бы то ни было, подключать такое устройство к зарядке запрещено категорически. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до возникновения взрыва.
Работа с тяжелыми приложениями
К таким приложениям относятся, в основном, современные игры, потребляющие большое количество ресурсов смартфона. Именно потребление ресурсов является причиной повышенного расхода электроэнергии и, как следствие, повышения температуры устройства. В сочетании с одновременным процессом зарядки это может привести к перегреву, который в свою очередь может спровоцировать возникновение программных и аппаратных сбоев.
Перегрев вследствие внешних воздействий
Еще одна ситуация, при которой риск возникновения опасности связан с повышением температуры устройства. К внешним факторам, которые могут оказывать негативное воздействие на работу смартфона, относятся жара и, в частности, попадание и продолжительное воздействие прямых солнечных лучей. Крайне нежелательно провоцировать перегрев гаджета, подключая его к зарядному устройству. Риски в этом случае все те же.
Вывод
Зная о самых распространенных ситуациях, в которых не стоит подключать смартфон к зарядному устройству, можно избежать возникновения различных повреждений и сбоев в его работе. Соблюдение простых правил безопасности поможет защитить гаджет и продлить срок его службы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильный телефон, смартфон, зарядное устройство
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