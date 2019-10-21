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В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине

21.10.2019 16:00
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В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине

В Одессе появился первый в стране трехсекционный трамвай Odissey MAX, длина которого составляет 31 метр, передает Час Пик.
Об этом стало известно от Дмитрия Жемана, директора КП "Одесгорэлектротранс", который сообщил в Facebook о том, что трамвай совершал пробные поездки по городу.
"Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они... трамваи. Вот такие вот у нас сегодня были ночные покатушки, с Odissey MAX", - написал Жеман.
Известно, что уникальный для Украины трамвай состоит из трех секций на базе кузова TatraT3. За один раз он может вместить 280 пассажиров. 62 из которых будут сидеть, остальные - стоять.
Стоимость гиганта составляет 18 миллионов гривен.



Теги: Одесса, трамвай, длина
 
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