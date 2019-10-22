Во Франции создали "чувствительный" чехол для смартфона (ВИДЕО)

22.10.2019 10:45

Марк Тейссье из Telecom Paris во Франции и его коллеги разработали искусственную кожу для интерактивных устройств, которая реагирует на прикосновения, сообщает НВ.

Кожа способна распознавать различные жесты, в том числе щипки, поглаживания и щекотку и запрограммирована так, чтобы связывать различные жесты с определенными эмоциями.

Искусственная кожа состоит из трех слоев и включает слой растягиваемой медной проволоки, зажатой между двумя слоями силикона. Давление на кожу меняет электрический заряд системы.

Для демонстрации возможностей нового материала разработчики создали чехол для телефона, компьютерную сенсорную панель и ремешок для умных часов.