"Киевстар" повысил контрактные тарифы

23.10.2019 13:15

Оператор мобильной связи "Киевстар" с 22 октября изменил тарифную линейку для контрактных абонентов. Одни тарифы закрыли, другие появились. При этом новые на 55 - 200 грн дороже старых аналогов, сообщает СТРАНА.ua.

Оператор закрыл шесть контрактных тарифных планов:

Киевстар 4G;

Команда Киевстар;

Киевстар 4G Business;

Киевстар 4G Business VIP;

Киевстар 4G Ultra;

Киевстар 4G Extra.

При этом те, кто уже подключен к этим пакетам, могут продолжить пользоваться ними. Они будут недоступны для подключения новых абонентов, на них также больше нельзя будет перейти с другого тарифа "Киевстар".

Вместо шести закрытых с 22 октября появилось пять новых тарифов:

Smart,

Smart+,

Smart Max,

Smart Business

Smart Business+.

Оператор сообщает, что переход на эти тарифы добровольный.

Новые предложения от Киевстар обойдутся контрактным абонентам от 150 до 1200 грн/мес, то есть это дороже старых аналогов.