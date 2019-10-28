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Архив - Наука и технологии

В России представили "водородную" LADA Kalina

28.10.2019 10:30
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В России представили "водородную" LADA Kalina

На Московском международном Форуме «Открытые инновации», который проходил в Москве с 21 по 23 октября 2019 года, представили первый российский электромобиль с прототипом энергоустановки на основе водородных топливных элементов, сообщает клуб Lada Kalina.
Основой новинки стал электрокар LADA Ellada, представляющий собой Lada Kalina первого поколения на электротяге.
В машину установили электродвигатель без постоянных магнитов, а также гибридную энергоустановку, которая состоит из аккумуляторной батареи энергоемкостью 24 кВт*ч и системы на основе топливных элементов с водородными баллонами высокого давления, выдающими энергоемкость 20 кВт*ч. С такой энергоустановкой пробег электрокара на одной зарядке составляет около 300 км.
Создан первый российский "водородный" автомобиль резидентом технопарка «Калибр» компанией ООО «Электротранспортные технологии». Также участие в проекте принимали Центр компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии при ИПХФ РАН и ООО «ИнЭнерджи».



Теги: Россия, водород, Lada Kalina, автомобиль
 
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