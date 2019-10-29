Все рубрики раздела
- В игре Call of Duty появился Донецк11:30
- Эксперты рассказали, когда в ноябре будут сильные магнитные бури13:45
- В России представили "водородную" LADA Kalina10:30
- У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе14:41
- Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом10:50
- Кабмин запускает мобильное приложение для водителей12:49
- Ученые научили крыс управлять автомобилем (ВИДЕО)08:30
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- "Киевстар" повысил контрактные тарифы13:15
- Красиво, но страшно: в России удалось снять на ВИДЕО взрыв шаровой молнии12:49
В игре Call of Duty появился Донецк
В компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября, появилась локация Donetsk Downtown с центром Донецка, сообщает НВ.
Отмечается, что наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями. Не будет такого, что условные «силы ДНР» сразятся с «Нацгвардией». Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, который напоминает Донбасс-Арену.
Также следует отметить, что Донецк не фигурирует среди локаций сюжетной кампании, то есть каких-то заранее заготовленных сцен, связанных с городом тоже не будет.
Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Помимо Донецка, в списке мультиплеерных карт есть сирийское поселение и даже и лондонская площадь Пикадилли.
Теги: Донецк, компьютер, игра
- World Cyber Games -2010. В Донецке и Харькове известны финалисты украинского этапа
- Янукович показал свою невесту (ФОТО)
- Выборы-2010. В Донбассе на участке "запороли" бюллетени
- Скандал на избирательном участке в Донецке. Милиция: наши сотрудники были трезвыми!
- Год президента из Донбасса: побед и поражений - масса
- В Донецке депутатам-мажоритарщикам предложили лишить коллег льгот
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
- Шахтеры "ДНР" не увидят зарплат за 2017 год: Казанский показал, куда их "послали" боевики12:20
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу11:18
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом11:02
- Пушилин заявил о готовности «показать миру инвестиционные возможности» ОРДО10:40
- Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"15:38
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- "Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах14:59
- В Донецке открылся магазин со странным названием14:42
- Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу14:18
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Итальянские специалисты рассказали, какой мед в Украине самый целебный13:42
- Приходько "заработала" 270 тыс. гривен на президентских выборах13:30
- Зеленский открывает инвестиционный форум в Мариуполе. ВИДЕО 13:20
- Дифтерия в Украине: количество заболевших растет12:59
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина