Главная / Новости / Наука и технологии / Молодой китайский бренд ворвался в топ лидеров рынка смартфонов
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Xiaomi выпустила "антистатический" фен для волос15:30
- Lifecell запустил поддержку "виртуальных" SIM-карт11:30
- lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G10:00
- Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры20:00
- Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца17:25
- Adobe анонсировала "смартфонный Photoshop" с ИИ11:30
- Xiaomi представила свои первые "умные" часы (ВИДЕО)16:45
- Microsoft перевела работников на четырехдневку14:15
- Michelin и Maxion создали "неубиваемые" колесные диски (ВИДЕО)14:01
- 5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году11:04
Молодой китайский бренд ворвался в топ лидеров рынка смартфонов
30.10.2019 10:00
Китайский бренд Realme выделяется на фоне глобального замедления роста продаж смартфонов и уже занял 7 место на мировом рынке смартфонов, сообщает НВ.
Общий объем рынка смартфонов сокращается, демонстрируя отрицательный рост в течение 7 кварталов подряд. Большинство брендов также испытывают отрицательный рост. Однако есть несколько таких брендов, как Xiaomi, Tecno, которые показывают положительный рост. Среди них выделяется realme, рост которого составил более 800% в третьем квартале 2019 года. Компания поставила более 10 млн смартфонов и впервые заняла 7 место на мировом рынке смартфонов.
Первые шесть позиций на данный момент занимают Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.
Теги: Китай, рынок, смартфон, бренд
Читайте также:
- Продажи мобильных телефонов начнут расти лишь в 2010 году
- Apple может потерять рынок Китая из-за напряженного отношения с властями
- Китайцы выпустили смартфон, которым можно колоть орехи (ВИДЕО)
- Стало известно, где живут неисправимые оптимисты
- Президентская программа жилья не смогла стимулировать спрос на квартиры
- СМИ: Нацбанк переводит часть валютных резервов в юани
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика10:30
- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный10:00
- Разведение войск в Петровском перенесли на завтра13:00
- В ООС рассказали, как будет проходить разведение войск в Петровском11:00
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Cьогодні День української писемності й мови11:00
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика10:30
- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный10:00
- Трамп намерен обнародовать еще один разговор с Зеленским09:38
- За депутата Украины внесли рекордный залог 18:30
- В Украине появится новый телевизионный канал17:30
- В правительстве пообещали через три месяца "охватить" ОРДЛО украинским телевидением16:00
- Xiaomi выпустила "антистатический" фен для волос15:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится
- В Украине появится новый телевизионный канал
- «Услышьте меня». Люди в Харькове перекрыли дорогу кортежу Зеленского (ВИДЕО)
- Пенсионерам готовят надбавки к выплатам: кому повезет больше остальных