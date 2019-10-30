Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Молодой китайский бренд ворвался в топ лидеров рынка смартфонов

30.10.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Молодой китайский бренд ворвался в топ лидеров рынка смартфонов

Китайский бренд Realme выделяется на фоне глобального замедления роста продаж смартфонов и уже занял 7 место на мировом рынке смартфонов, сообщает НВ.
Общий объем рынка смартфонов сокращается, демонстрируя отрицательный рост в течение 7 кварталов подряд. Большинство брендов также испытывают отрицательный рост. Однако есть несколько таких брендов, как Xiaomi, Tecno, которые показывают положительный рост. Среди них выделяется realme, рост которого составил более 800% в третьем квартале 2019 года. Компания поставила более 10 млн смартфонов и впервые заняла 7 место на мировом рынке смартфонов.
Первые шесть позиций на данный момент занимают Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.



Теги: Китай, рынок, смартфон, бренд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх