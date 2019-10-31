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Испанский стартап представил "умный" электровелосипед
Испанский стартап Rayvolt представил электровелосипед X One, который во многом напоминает электронный гаджет, сообщает IGate.
В верхнюю часть рамы X One вмонтирован бортовой компьютер под управлением операционной системы Android. С помощью крупного сенсорного дисплея пользователь может контролировать различные функции велосипеда, вроде настройки уровня мощности педального ассистента (Pedal Assist System). В этом режиме двигатель велосипеда не работает сам по себе, а подключается в момент, когда человек начинает крутить педали. Уровень мощности ассистента определяет, сколько сил будет прилагать для вращения педалей сам пользователь, а сколько выдаст электродвигатель.
Также на экран выводится информация вроде текущей скорости и уровня заряда батареи. Впрочем, подобный функционал есть во многих электровелосипедах. По-настоящему уникальным X One становится благодаря функции распознавания лиц. Воспользоваться велосипедом может только его хозяин. Если же на машину попытается сеть кто-то посторонний, бортовой компьютер просто заблокирует движение колес. Таким образом, велосипед не получится даже укатить.
X One оснащен системой умного освещения. Встроенная фара и задний габаритный сигнал могут активировать автоматически по команде от внешнего датчика освещенности. Поворотные сигналы на ручках руля включаются бортовым компьютером по кивку головы пользователя. Для определенных функций доступно голосовое управление.
Велосипед поставляется в различных комплектациях. Он может иметь на борту аккумулятор Samsung или Panasonic, заряда которого хватает на 2,5 или 4 часа езды в режиме педалирования с ассистентом. В зависимости от выбранного аккумулятора, запас хода составляет 50 или 75 км. Велосипед может быть оснащен двигателем с мощностью 250 Ватт или 750 Ватт. Первый развивает максимальную скорость 25 км/ч, второй - 45 км/ч.
Базовая конструкция включает гидравлические дисковые тормоза, руль с внутренней прокладкой кабелей, 7-ступенчатую передачу с концентратором, гидроформованную раму из авиационного алюминия, покрытую углеродным волокном. Вес конструкции составляет около 22 кг.
В настоящее время Rayvolt запущена краудфандинговая кампания на Indiegogo. Кампания уже достигла успеха и перевалила за 100%, но ранние бейкеры все еще могут получить велосипед за $1999. Его планируемая розничная цена составит $3999. Поставки должны стартовать в июне следующего года.
Теги: Android, велосипед, электроэнергия
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