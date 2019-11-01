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Архив - Наука и технологии

Android-смартфоны атаковал «неубиваемый» троян

01.11.2019 15:00
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Android-смартфоны атаковал «неубиваемый» троян

Специалисты компании Symantec сообщают о новом вредоносном ПО под названием Xhelper, которое стремительными темпами заражает Android-устройства, сообщает GaGadget.
Источники заражения — редиректы и подозрительные сайты, которые переадресуют пользователей на страницы с приложениями для Android.
Цель Xhelper проста: он заваливает пользователя рекламой и спамом. Все дороги ведут в Play Store, откуда предлагается установить разные приложения. С каждого скачивания разработчикам Xhelper «капают» проценты.
По подсчетам специалистов, троян уже заразил порядка 45 тысяч смартфонов. Большинство из них в Индии, США и России.
Удалить Xhelper невозможно, так как он устанавливает себя как отдельную автономную службу. Не помогает ни удаление в настройках ОС, ни даже сброс до заводских настроек.



Теги: вирус, смартфон, Android
 
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