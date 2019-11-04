Тайные функции Android, о которых мало кто знает

04.11.2019 08:30

Подавляющее большинство владельцев смартфонов даже не подозревают о том, что в каждом Android скрыты весьма полезные функции. Каждая из этих таинственных опций способна существенно повысить эффективность работы мобильных устройств.

Поэтому пришла пора раскрыть все секреты создателей Android и наделить свой мобильный телефон новыми возможностями, пишет Телеграф.

Отключать звук одним движением руки

Одна из таких "секретных фишек" позволяет владельцам мобильных устройств, работающих на ОС Android, отключить звук простым поворотом смартфона. Этот вариант гораздо удобней, чем лихорадочно искать и жать на регулятор громкости или сбрасывать звонок от нежелательного абонента, что бывает не всегда удобно.

Запустить эту опцию несложно:

открываем меню;

заходим в "Настройки";

нажимаем на кнопку "Жесты";

выбираем функцию "Повернуть для отключения звука".

Активировать режим паники для вредоносных приложений

Каждый владелец телефона может неожиданно столкнуться с неприятной ситуацией, когда приложение, запущенное пользователем на экране мобильного гаджета, отказывается закрываться обычным способом и явно пытается взломать защиту смартфона. Именно для таких случаев в ОС Android был добавлен "режим паники".

Поэтому теперь шпионские программы, которые встречаются даже в Google Play, можно остановить несколькими быстрыми нажатиями пальца на кнопку "Назад", расположенную внизу на корпусе смартфона. Правда "режим паники" доступен только тем владельцам мобильных телефонов на Android, которые вовремя обновили свою ОС до версии 7.1 и выше.

Отключить уведомления на заблокированном экране

Многие владельцы смартфонов не испытывают особого удовольствия от опции, позволяющей читать присланные сообщения на экране блокировки. Эта "фишка" появилась в ОС Android после обновления до версии 5.0. Дело в том, что эти сообщения может прочитать любой человек, который будет в этот момент находиться рядом с мобильным устройством.

Что делать в этом случае? Просто выборочно отключить уведомления, которые не должны выводиться на заблокированный экран, при помощи несложной инструкции:

открываем меню;

открываем в "Настройки";

заходим в "Уведомления";

кликаем по кнопке "Дополнительно";

в ручном режиме отключаем нежелательные сообщения.

Выключать смартфон по расписанию

Мобильные гаджеты могут быть опасны для здоровья, если его владельцы, особенно дети, не желают расставаться с любимой игрушкой ни днем, ни ночью. Однако разработчики ОС Android придумали опцию, которая позволяет дистанционно ограничить время пользования смартфоном.

Теперь родители могут активировать режим работы телефонов, принадлежащих их детям, по расписанию. Для этого нужно зайти в меню смартфона, а затем последовательно нажать на три кнопки:

"Настройка";

"Дополнительно";

"Включение и отключение по расписанию".

В последнем пункте указываем время работы мобильного устройства при помощи ползунков и подтверждаем внесенные изменения. По окончании этой простой операции телефон будет самостоятельно отключаться в установленное время.

Активировать виджеты на рабочем столе

Эта опция помогает владельцам мобильных устройств организовать свою работу таким образом, чтобы мгновенно получать важные новости и без перехода в меню запускать программы на основном дисплее.

Речь идет о виджетах, которые по своей сути являются мини-окнами в любую программу, установленную на мобильном устройстве. С помощью этой "фишки" владелец смартфона может мгновенно узнать прогноз погоды, настроить будильник и даже оперативно отреагировать на падение валютного курса.

Главное вовремя активировать соответствующий виджет. Сделать это можно по следующей схеме:

жмем на кнопку "Домой";

переходим во вкладку "Виджеты";

нажимаем на выбранное приложение пальцем и перетаскиваем его на открывшийся рабочий стол;

размещаем мини-окно на экране.

Во время установки некоторые виджеты требуется настроить, но обычно мини-приложения сразу начинают работать. При этом нужно учитывать тот факт, что от числа виджетов на рабочем столе напрямую зависит время автономной работы мобильного устройства.

Запускать приложения определенными жестами

Большинство владельцев смартфонов даже не подозревают о том, что могут запустить любую программу, установленную на мобильном устройстве, при помощи жеста. Ведь для активации этой опции нужно отрыть меню и кликнуть в настройках телефона по кнопке "Жесты".

В этом пункте можно увидеть все версии жестов в виде букв "V", "S", "W", круга и т.д., при помощи которых пользователь может открыть любую программу. Остается только выбрать движение и "привязать" его к конкретной программе.

AirPlay и Андроид

Секретные опции ОС Android позволяют владельцам смартфонов, работающих на этой операционной системе, использовать популярное "яблочное" приложение AirPlay. Эта разработка компании Apple позволяет мобильным устройствам принимать аудиозаписи или видеосигналы со сторонних электронных устройств, работающих на iOS.

Любой Android станет приемником такого сигнала iOS-устройств, если владелец мобильного гаджета:

загрузит на свой телефон приложение AirPlay/DLNA Receiver;

зайдет в настройки смартфона;

установит флажки напротив Airplay и AirTunes.

Вот такие полезные функции "спрятаны" в Android. Правда большинство из этих опций становятся доступны только для владельцев смартфонов, вовремя обновивших операционную систему своих мобильных устройств до версии 7.0.

Источник: https://from-ua.com