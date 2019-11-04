Xiaomi разработала «умную» подушку

04.11.2019 10:30

Китайский производитель бытовой и мобильной электроники Xiaomi создал «умную» подушку, которой можно управлять с помощью смартфона, сообщает InfoResist.

Подушка сделана из натурального латекса и оснащена стереодинамиками, системой подогрева и 15 режимами массажа. Форму «умной» подушки создавали с учетом большей комфортабельности для головы. Так, есть два размера подушки: женская 60 x 34 x 5–8 см (весом 1 кг) и мужская 60 x 34 x 7–11 см (весом 1,2 кг).

Посредине подушки есть углубление для шеи с нагревательным элементом и тремя импульсными излучателями. В «умной» подушке есть шесть температурных режимов: от 38 до 53 градусов по Цельсию.

Разработчики Xiaomi уверяют, что излучатели, которые генерируют импульсы с частотой 1000 Гц и тем самым создают эффект массажа, не несут угрозу здоровью.

Обладатель подушки Xiaomi сможет слушать музыку через два динамика с костной проводимостью, то есть не мешая другим.

«Умную» подушку можно предварительно заказать на краудфандинговой платформе YouPin за 42 долл. Поставки назначены на середину декабря.