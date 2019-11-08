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Lifecell запустил поддержку "виртуальных" SIM-карт
Украинский мобильный оператор lifecell анонсировал запуск eSIM-карты. В фирменном магазине оператора уже можно оформить предварительный заказ на стартовый пакет eSIM, сообщает Телеканал новостей «24».
"Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт – eSIM. Карта, встроенная в смартфон, уже стало стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предварительный заказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь", – прокомментировали новость у оператора.
Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Далее пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.
Что такое eSIM?
Это встроенная или электронная SIM. Она работает благодаря специальному чипу в смартфоне. То есть для работы сети не надо открывать слот и вставлять туда пластиковую SIM-карту. Важным преимуществом eSIM является то, что чип может использовать сразу несколько разных номеров.
Какие девайсы поддерживают eSIM?
На данный момент eSIM поддерживают:
iPhone Xs,
iPhone Xs Max,
iPhone Xr,
iPhone 11
iPhone 11 Pro,
Google Pixel 3,
Google Pixel 3 XL,
Surface Pro.
Теги: продажа, SIM-карта, lifecell
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