Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Энтузиаст смог запустить Windows 10 на калькуляторе

10.11.2019 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Энтузиаст смог запустить Windows 10 на калькуляторе

Пользователь Twitter с ником Sunshine Biscuit at scale сообщил об успешной попытке запуска Windows 10 на калькуляторе, информирует iLenta.com.
Для инсталляции он выбрал не простой калькулятор, а достаточно передовую модель HP Prime Graphing Calculator, которая имеет цветной экран с разрешением 320 х 240, а также 256 МБ ОЗУ.
Судя по Twitter пользователя, установка Windows 10 на калькулятор потребовала немало усилий и времени, прежде чем на экране появился заветный логотип.
Энтузиаст пообещал в скором времени поделиться подробностями о том, как ему все-таки удалось запустить калькулятор под управлением Windows 10. Раннее этот же пользователь смог установить «десятку» на смартфон с Windows Phone и OnePlus 6.



Теги: запуск, калькулятор, Windows 10
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх