Лингвисты назвали самую распространенную фамилию в Украине

11.11.2019 11:30

Лингвисты выяснили, что самая распространенная фамилия в Украине – Мельник, сообщает Телеканал новостей «24».

Исследователи утверждают, что в Украине сейчас более 174 тысячи Мельников. Ее носители чаще всего проживают в западной части страны. Второе место заняла фамилия Шевченко. Люди с этой фамилией проживают во всех регионах Украины. На третьем месте - фамилия Бойко.

Что касается других стран Европы, то наиболее распространенной фамилией в Польше является Новак, в Германии – Мюллер, в Италии – Росси, во Франции – Мартин, а в Великобритании – Смит.