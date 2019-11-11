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Лингвисты назвали самую распространенную фамилию в Украине
11.11.2019 11:30
Лингвисты выяснили, что самая распространенная фамилия в Украине – Мельник, сообщает Телеканал новостей «24».
Исследователи утверждают, что в Украине сейчас более 174 тысячи Мельников. Ее носители чаще всего проживают в западной части страны. Второе место заняла фамилия Шевченко. Люди с этой фамилией проживают во всех регионах Украины. На третьем месте - фамилия Бойко.
Что касается других стран Европы, то наиболее распространенной фамилией в Польше является Новак, в Германии – Мюллер, в Италии – Росси, во Франции – Мартин, а в Великобритании – Смит.
Теги: Украина, исследования, фамилия
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