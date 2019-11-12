Обновление Windows 10 1909 готово к релизу

12.11.2019 09:15

Сегодня ожидается выход ноябрьского обновления Windows 10 November 2019 Update, также известного как 1909 и 19H2, сообщает Internetua.

Если на компьютере установлен майский патч, то установка новой версии не должна занять более 10 минут.

Следует отметить, что в числе системных требований для Windows 10 November 2019 Update отмечается как минимум 32 Гбайт свободного места на диске. Реально же потребуется больше, чтобы хранить промежуточные файлы. Если же на системном диске не будет достаточно места, установить обновление не получится.

По данным Microsoft, для обновления компонентов требуется не менее 6–11 Гбайт свободного пространства, а для системных обновлений до 3 Гбайт.