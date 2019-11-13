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В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)

13.11.2019 14:30
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В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)

На выставке в Дубае японская компания Aspark представила свой электрокар Owl, который разработчики называют самым быстрым в мире, сообщает ТСН.
Aspark Owl оснащаен четырьмя электромоторами суммарной мощностью около 2000 л. с. и 2000 Нм крутящего момента, которые позволяют разогнать авто до сотни за 1,69 секунды. Заявленная максимальная скорость спортивного купе – 400 км/час.
Отмечается, что энергией электрокар обеспечивают аккумуляторы общей емкостью в 64 кВт. Они позволяют электромобилю проехать 400 км без подзарядок по циклу NEDC.
Модель будет выпущена тиражом в 50 единиц. Стоимость каждого экземпляра составит €2,9 млн. Поставки машин клиентам начнутся во втором квартале 2020 года.



Теги: Дубай, электромобиль, скорость
 
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