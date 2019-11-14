Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Эксперты определили самый безопасный автомобиль

14.11.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты определили самый безопасный автомобиль

Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30, сообщает UBR.
Согласно официальному сообщению, в категории «безопасность взрослых пассажиров» авто впервые в истории приблизилось к идеальным результатам. По итогам испытаний, автомобиль получил все пять звезд.
За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99% от максимально возможного). Ранее такие высокие результаты показывали Volvo XC90 и XC60 с 37 (97%) и 37,2 баллами (98 %) соответственно.
Помимо рекордного балла в категории «безопасность взрослого пассажира», кроссовер также получил высокую оценку в испытании по безопасности пассажира-ребенка (42,2 балла, 86%). В категории «безопасность пешехода» CX-30 оценили в 38,7 балла (80%).



Теги: безопасность, рейтинг, Mazda, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх