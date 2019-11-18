В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"

18.11.2019 15:00

В Украине заработал новый онлайн-сервис на основе открытых данных для поиска аптек, которые работают по программе "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, передает ТСН.

"Онлайн-инструмент показывает в удобном формате, сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 1 ноября, по данным НСЗУ, к программе присоединились уже более 7700 аптек - примерно 30-35% от общего количества в Украине.

Заметим, программа правительства "Доступные лекарства" предусматривает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством.