Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"

18.11.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"

В Украине заработал новый онлайн-сервис на основе открытых данных для поиска аптек, которые работают по программе "Доступные лекарства". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины, передает ТСН.
"Онлайн-инструмент показывает в удобном формате, сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 1 ноября, по данным НСЗУ, к программе присоединились уже более 7700 аптек - примерно 30-35% от общего количества в Украине.
Заметим, программа правительства "Доступные лекарства" предусматривает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством.



Теги: поиск, сервис, онлайн, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх