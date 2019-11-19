Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний 17:43
- Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз13:30
- В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм11:30
- В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине08:30
- В Украине запустили онлайн-сервис поиска "Доступных лекарств"15:00
- Илон Маск начал строительство автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом09:30
- В Киеве презентовали ID-паспорт для домашних животных09:45
- Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)11:30
- Эксперты определили самый безопасный автомобиль10:00
- В Дубае представлен самый быстрый в мире серийный электрокар (ВИДЕО)14:30
В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине
19.11.2019 08:30
Через три года в Украине появится 5G интернет. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, передает УНН.
Александр Шелест сказал, что для внедрения 5G необходимы те же частоты, что и в Европе — 700 мегагерц, 3,4-3,8 гигагерца и 27 ГГц. Лицензии на использование 5G будут выдавать на основе тендера.
"Цель правительства на пять лет — охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом. Причем мы имеем в виду не просто предоставить возможность, а не менее 70% — именно подключение и использование услуг. Официальная статистика свидетельствует, что уровень проникновения фиксированного интернета у нас — около 30-35%", — добавил он.
Теги: запуск, УкрАвто, 5G
Читайте также:
- Торги на межбанке открылись в диапазоне 7,966-7,974 за доллар
- Официальный курс валют на четверг, 20 января
- Официальный курс валют на понедельник, 7 февраля
- Межбанк: торги проходят в диапазоне 7,956-7,959 грн за доллар
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,944-7,947 грн за доллар
- Межбанк: торги закрылись в диапазоне 7,956-7,964 грн за доллар
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- В оккупированном Енакиево загорелся трамвай10:30
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств14:45
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября13:30
- Опубликован график работы мобильного сервисного центра МВД на Донбассе13:00
- В Станице Луганской завершено восстановление моста12:30
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке09:00
- Бойцы ООС сбили беспилотник-шпион боевиков08:45
- Морской трибунал ООН начал рассматривать "Керченское дело" 20:27
- Вице-премьером Канады стала этническая украинка 19:19
- Тестовая версия ракеты Space X взорвалась во время испытаний 17:43
- Российские рэперы предложили Путину новый гимн России (ВИДЕО)15:30
- УАФ вынесла "приговор" киевскому "Динамо" за поведение фанов в матче с "Шахтером"15:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз13:30
- Джамала презентовала клип на саундтрек к фильму о Голодоморе (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября12:00
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях11:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В оккупированном Торезе взорвали местного бизнесмена (ВИДЕО)
- В ОРДО назвали вероятную причину "землетрясений" в Макеевке
- Кабмин упростил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- Зеленский торжественно открыл восстановленный мост в Станице Луганской
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 20 ноября
- Ситуация на блокпостах Донбасса 21 ноября
- В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств
- Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 19.11.2019
- Зеленский завтра посетит Луганскую область
- Опубликован список недостающего и поврежденного имущества на прибывших в Очаков кораблях