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В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм

20.11.2019 11:30
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В Австралии разработали "противоакулий" гидрокостюм

Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) разработали новый вид гидрокостюма, который, по их мнению, может противостоять укусам большой белой акулы, сообщает ТСН.
Команда разработала два типа защитных тканей, с добавлением в стандартный неопрен полиэтиленовых волокон сверхвысокой молекулярной массы, которые часто называют "самым прочным волокном в мире".
"Мы понимаем, что все проблемы это не решит: костюм не способен предотвратить все травмы и переломы в случае встречи с акулой. Но даже простое уменьшение объема раны способно минимизировать кровопотерю, и, наряду со срочными экстренными мерами, это снизит смертность среди пловцов", - отметил Чарли Хувенерс, доцент Университета Флиндерс.



Теги: акула, защита, костюм
 
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