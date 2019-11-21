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Архив - Наука и технологии

Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз

21.11.2019 13:30
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Американские врачи впервые ввели человека в анабиоз

В США врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза в ходе эксперимента. Об этом в среду, 20 ноября, сообщило издание New Scientist, передает Корреспондент.net.
Сэмюэл Тишерман из Медицинского факультета Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести в состояние анабиоза по крайней мере одного пациента. При этом он не уточнил, сколько всего пациентов выжило в результате такой процедуры.
Новую методику в качестве эксперимента включили в комплекс реанимационных мероприятий медцентра в Балтиморе. На нее смогут рассчитывать пациенты с угрожающими жизни травмами. Например, с огнестрельными или ножевыми ранениями.



Теги: США, реанимация, анабиоз
 
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