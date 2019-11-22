NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов

22.11.2019 11:00

Уже с 2020 году все желающие смогут подать заявку на посещение Международной космической станции. Стоимость тура в космос составит от 35 тысяч долларов за одни сутки. Правда, в эту цену входит только проживание на орбите – дорогу на МКС и обратно придется оплачивать отдельно, сообщает ONLINE.UA.

Решение Американского космического агентства NASA разрешить туристам посещение станции совпадает с планами администрации Дональда Трампа коммерциализировать развитие космической отрасли в США. Согласно планам NASA, прибыль от продажи туров в космос позволит частично покрывать расходы на текущую деятельность.

По информации, предоставленной NASA, трансфер космических туристов к МКС будет обеспечивать частный перевозчик. Скорее всего, под ним имеется в виду компания Илона Маска SpaceX.

35 тысяч долларов в сутки – это ориентировочная цена. Точная стоимость будет рассчитываться в зависимости от рыночной конъюнктуры, спроса и предложения.