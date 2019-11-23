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Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel

23.11.2019 15:00
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Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel

Корпорация Google обещает выплатить порядка миллиона долларов тому, кто обнаружит ошибки в смартфонах модельного ряда Pixel, передает Mediasat.
Сообщается, что в программу проверки войдут смартфоны Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 и Pixel 3 XL. Корпорация обещает заплатить за обнаружение ранее не выявленных брешей в программном обеспечении данных устройств.
Денежное вознаграждение будет выдано в зависимости от сложности обнаруженной проблемы. К примеру, за взлом чипа Pixel Titan M положена наибольшая сумма — 1 млн долл. А за уязвимости в Secure Element, Trusted Execution Environment, найденные в смартфонах, можно получить по 250 000 долл.
Если же уязвимости будут обнаружены в предварительных версия ОС Android, то сумма будет увеличена на 50%.



Теги: Google, смартфон, награда, взлом
 
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