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Архив - Наука и технологии

"Киевстар" разработал "виртуального доктора"

25.11.2019 15:30
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"Киевстар" разработал "виртуального доктора"

Мобильный оператор "Киевстар" запустил приложение "Doctor Online" вместе с одноименной компанией-партнером. Теперь, благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать рекомендации от врачей круглосуточно онлайн, если медицинские показания не требуют посещения клиники, сообщает delo.ua.
В новом приложении пользователи смогут:
• обратиться к избранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок;
• получить направление на анализы;
• записаться в лабораторию;
• получить результаты и их расшифровку;
• заказать доставку лекарств;
• запланировать в календаре график приема медикаментов, а в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.
Приложение доступно для загрузки на Play Market и App Store — им могут пользоваться абоненты всех мобильных операторов. 10-минутная консультация стоит 50-70 грн, в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета или же с помощью банковской карты.
На сегодняшний день в поддержке программы работает 40 квалифицированных медспециалистов, которые обладают навыками проведения онлайн-консультаций. Среди них есть семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и неврологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.



Теги: доктор, смартфон, Киевстар
 
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