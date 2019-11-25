"Киевстар" разработал "виртуального доктора"

25.11.2019 15:30

Мобильный оператор "Киевстар" запустил приложение "Doctor Online" вместе с одноименной компанией-партнером. Теперь, благодаря новой разработке в области телемедицины, украинцы смогут получать рекомендации от врачей круглосуточно онлайн, если медицинские показания не требуют посещения клиники, сообщает delo.ua.

В новом приложении пользователи смогут:

• обратиться к избранному специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок;

• получить направление на анализы;

• записаться в лабораторию;

• получить результаты и их расшифровку;

• заказать доставку лекарств;

• запланировать в календаре график приема медикаментов, а в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

Приложение доступно для загрузки на Play Market и App Store — им могут пользоваться абоненты всех мобильных операторов. 10-минутная консультация стоит 50-70 грн, в зависимости от уровня специалиста, а оплатить услугу пользователи могут с мобильного счета или же с помощью банковской карты.

На сегодняшний день в поддержке программы работает 40 квалифицированных медспециалистов, которые обладают навыками проведения онлайн-консультаций. Среди них есть семейные врачи, терапевты, урологи, педиатры, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и неврологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.