Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет

26.11.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет

Компания Huawei официально представила MatePad Pro — самый мощный планшетный компьютер на базе Android из всех, доступных в настоящее время на рынке, сообщает 3DNews.
Устройство оснащено фирменным процессором Kirin 990. Чип объединяет восемь ядер (квартеты Cortex-A76 и Cortex-A55), графический ускоритель Mali-G76 и нейропроцессорный модуль NPU. Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт.
Дисплей на матрице IPS имеет размер 10,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением Quad HD+ (2560 x 1600 точек). Благодаря безрамочному исполнению эта панель занимает 90 % площади фронтальной поверхности корпуса.
В экране имеется небольшое отверстие: здесь установлена фронтальная 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Сзади располагается 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,8.
Комплект поставки включает перо M-Pencil с распознаванием 4096 уровней силы нажатия. Подзарядка стилуса может осуществляться беспроводным способом от батареи самого планшета.
Гаджет несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмник спутниковой навигационной системы GPS и флеш-накопитель вместимостью до 512 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты nanoSD.
Габариты составляют 159 x 246 x 7,2 мм, вес — 460 г. За питание отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 7250 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 10.
Цена MatePad Pro с поддержкой только Wi-Fi начинается с $470, а модель с модемом 4G/LTE обойдётся минимум в $540. В начале следующего года выйдет версия MatePad Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.



Теги: Android, планшет, Huawei Technologies
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх