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Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера

26.11.2019 16:00
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Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера

В Братиславе стартовало производство Skoda Citigo-e iV. Это самый доступный электромобиль концерна Volkswagen и дебютный электрокар чешской марки, сообщает АвтоЦентр.
Первые авто доставят покупателям в начале 2020 года.  Электрокар Шкода в Европе будет стоить от 23 930 евро, однако с учетом субсидий и льгот в некоторых странах ЕС его цену можно снизить и до 18 тыс. евро.
Напомним, что электрокар Skoda Citigo-e iV оснащен мотором мощностью 82 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 36,8 кВт*ч. Заявленный запас хода – 260 км по циклу WLTP.



Теги: электромобиль, Skoda, конвейер
 
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